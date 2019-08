L'Anime Comic di Dragon Ball GT torna nelle edicole: vediamo qualche immagine in anteprima

Qualche mese fa vi avevamo parlato del grande ritorno di Dragon Ball GT, il sequel non canonico di Dragon Ball Z creato da Akira Toriyama. Dopo un lungo periodo di riflessione, il bimestrale giapponese Saikyo Jump ha deciso di riprendere con la pubblicazione dell'Anime Comic, in pausa dal lontano 2013.

Il primo Volume, dedicato alla trasposizione dell'Arco Narrativo dedicato ai Draghi Malvagi, ha riscosso un buon successo in termini di vendite. Saikyo Jump dunque, ha deciso di riprendere il lavoro da dove era stato interrotto: dal prossimo numero verranno infatti adattati gli Archi delle Sfere Oscure e di Baby.

Nel 2013, l'Anime Comic di Dragon Ball GT venne lanciato sul mercato come prodotto promozionale a supporto del videogame Super Dragon Ball: Heroes. Sebbene il secondo abbia poi proseguito verso temi differenti, il fumetto continuò la sua corsa finendo per concludersi con lo scontro tra Goku jr. e Vegeta jr. durante il Torneo Mondiale di Arti Marziali.

Per chi non lo sapesse, un Anime Comic si differenzia da un manga per via dell'utilizzo di fotogrammi estratti, appunto, da un anime, a cui vengono poi aggiunti dei fumetti con i dialoghi.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete dei fan della serie inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa bellissima illustrazione di Yuya Takahashi.