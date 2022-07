L'anime comics di Dragon Ball Z - Il Diabolico Guerriero degli Inferi debutta ad agosto

Se c'è un'opera proveniente da Sol Levante che qui da noi non passerà mai di moda, quella è Dragon Ball Z, con cui milioni di ragazzini degli anni Novanta sono cresciuti. Tratto dal film anime del 1995, Edizioni Star Comics propone l'anime comics di Il Diabolico Guerriero degli Inferi.

A fine giugno, in Italia è arrivato l'anime comics di Dragon Ball Z - The Movie: Il Super Saiyan della Leggenda. La casa editrice, che di recente è stata in parte acquisita dal Gruppo Mondadori, raddoppia. Dal 3 agosto, nelle fumetterie italiane arriva anche Dragon Ball Z - The Movie: Il Diabolico Guerriero degli Inferi - anime comics.

Al prezzo di 6,90 euro, questo volume unico, interamente a colori, ripercorre fedelmente gli eventi del lungometraggio animato, celebre per la fusione tra Goku e Vegeta che porta alla nascita del Saiyan Perfetto, Gogeta. Se già pensate alle prossime novità, ecco le uscite Star Comics di fine settembre.

Il Diabolico Guerriero degli Inferi è una delle pellicole di Dragon Ball Z più iconiche, amatissima dai fan. In questo nuovo formato proposto da Edizioni Star Comics, i lettori potranno riscoprire la storia andata in scena quasi trent'anni fa. Un impiegato degli inferi, commette un piccolo errore che porta a una grave conseguenza: la nascita di Janemba, un mostruoso demonio che ha il potenziale per distruggere l'intero universo. Fortunatamente, in quel momento sia Goku che Vegeta si trovano nell'aldilà, ma nemmeno loro riescono a sconfiggere quell'essere formato da pura malvagità. Solamente ricorrendo alla fusione, l'universo ha speranza di sopravvivere.