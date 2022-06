L'anime comics di Dragon Ball Z - Il Super Saiyan della Leggenda debutta con Star Comics

Sulle proprie pagine social media ufficiali, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente uscita dell’anime comics di Dragon Ball Z - Il Super Saiyan della Leggenda, il mitico lungometraggio non canonico che vide Goku affrontare Broly.

Dal 29 giugno 2022, nelle librerie e fumetterie italiane debutterà Dragon Ball Z The Movie – Il Super Saiyan della Leggenda – Anime Comics, tratto dall’ottavo film animato in cui fece la sua prima apparizione su schermo Broly, il potentissimo, malvagio Saiyan Leggendario.

Una delle pellicole più amate dal fandom, torna in Italia in una nuova veste. In questo volume unico interamente a colori, i lettori potranno rivivere fedelmente l’ardua battaglia per salvare l’universo dalla più grande minaccia mai incontrata prima dai Guerrieri Z.

Con la serializzazione in corso della Ultimate Edition di Dragon Ball di Star Comics, questo volumetto permette di approfondire una delle storie più belle dell’opera di Akira Toriyama. I Guerrieri Z sono alla ricerca di un misterioso combattente che da solo ha distrutto l’intera galassia del sud. Nel mentre, un misterioso Saiyan superstite fonda il pianeta Neo Vegeta e chiede al principe dei Saiyan di sedere sul trono che gli spetta. Fateci sapere con un commento nel box sottostante se recupererete questo volumetto imperdibile per tutti gli appassionati.