È proprio questo l'anime più confuso del 2024 fino ad ora. Lo conoscete?

Negli ultimi tempi, non solo c'è stato il debutto anime più deludente della primavera, ma abbiamo anche avuto modo di vedere le prime puntate di una serie che sta creando scompiglio all'interno della community di appassionati.

Stiamo parlando di Re:Monster, l'anime isekai tratto dalla novel di Kogitsune Kanekiru.

La trama di Re:Monster inizia con un mercenario che viene accoltellato a morte da una donna in una misteriosa città futuristica per poi reincarnarsi nel corpo di un goblin in un mondo fantasy. Il protagonista non perde i ricordi della propria vita precedente e, anzi, mantiene anche un'abilità fondamentale: la capacità psichica di acquisire i poteri di cosa (o chi) mangia.

Grazie al suo intelletto sopra la media, il personaggio principale riesce a salire rapidamente di livello diventando Hobgoblin e liberandosi della maggior parte degli elementi terrificanti della cultura della sua nuova razza d'appartenenza.

Questo anime non ha animazioni particolarmente brutte o personaggi dal design esagerato. Qual è l'elemento che sta confondendo gli spettatori? La compressione eccessiva della storia.

Nelle prime tre puntate, l'ex mercenario dimostra non solo di aver ereditato dalla propria vita passata un'abilità abbastanza clamorosa per lo sviluppo del suo "personaggio", ma avvia una storia d'amore e la porta incredibilmente avanti, sul piano fisico, in pochissimo tempo.

Ecco perché, non essendo l'originalità il suo punto forte, Re:Monster si concentra quasi esclusivamente sul ritmo della narrazione, che è così frenetico da stordire chi è abituato a dei toni più calmi e compassati.

Se siete interessati a dare una possibilità a Re:Monster, vi segnaliamo che è disponibile su Crunchyroll.

