Gli anime conquistano Netflix: sono sempre di più i prodotti d'animazione in top 10

Gli anime sono diventati sempre più influenti negli ultimi anni e l'ingresso in gioco di piattaforme di streaming come Amazon Prime Video, Netflix e Crunchyroll ha creato ancora più prodotti da potersi godere. Basandosi su manga e light novel del paese del Sol Levante, sono tante le produzioni che hanno conquistato il pubblico.

Chi ha deciso di puntare forte sugli anime è Netflix che continua ad annunciare anime come Jojo e titoli originali di stagione in stagione. Non è un caso quindi se proprio gli anime arrivano ad essere i prodotti tra i più visti sulla piattaforma. Negli USA, il consumo di prodotti d'animazione giapponesi è praticamente raddoppiato dal 2019 come ha confermato proprio Netflix US.

Il canale ufficiale Youtube di Asahi TV All-Nippon ha pubblicato un video dove si sofferma proprio su Netflix e i suoi anime. Nel video preparato dall'emittente giapponese viene rivelato che ormai gli anime si classificano solidamente nella top 10 di Netflix a livello globale. Il progetto di Netflix di concentrarsi su questo tipo di prodotti sta quindi andando a gonfie vele e continuerà ancora per diversi anni.

In alto alla notizia è disponibile, in lingua giapponese, il servizio ufficiale di Asahi TV direttamente dalla loro pagina Youtube.