L'anime più visto su Crunchyroll? Jujutsu Kaisen perde la corona, ma in favore di chi?

Jujutsu Kaisen Stagione 2 è stato l'anime più visto del 2023, merito dell'incredibile lavoro compiuto dallo staff dello Studio MAPPA nell'adattamento della Saga dell'Incidente di Shibuya. Tuttavia, gli Stregoni di Gege Akutami sono stati superati. Jujutsu Kaisen non è più l'anime più visto su Crunchyroll.

Lo Shibuya Incident Arc di Jujutsu Kaisen 2 ha dato spettacolo con combattimenti animati alla perfezione, ma soprattutto con colpi di scena intensi e addii emozionanti. Eppure, l'anime di MAPPA ha perso la corona. Crunchyroll ha un nuovo numero uno!

Nella stagione invernale del 2024 ha preso il via Solo Leveling, una serie anime di cui si parla troppo poco, ma che sta riscuotendo un successo enorme. L'adattamento del manhwa di Chugong a opera di A-1 Pictures ha conquistato il pubblico divenendo il più visto dell'attuale stagione, e non solo. Solo Leveling è tra le serie TV più popolari di sempre, anche su Crunchyroll!

La popolarità di Solo Leveling è costantemente in crescita e ora che la storia di Sung Jinwoo si è cominciata ad accendere l'anime sta volando altissimo. Attualmente, Solo Leveling è il primo anime che compare nella sezione "più popolari" di Crunchyroll, prima di Jujutsu Kaisen, ONE PIECE e Frieren: Oltre la fine del viaggio. Fino a poco fa, l'onore e l'onere di aprire la pagina era riservato a Jujutsu Kaisen, che però è stato scavalcato. Solo Leveling è il primo, grande successo di questo nuovo anno, ma fin dove potrà spingersi questa serie? Vi ricordiamo, comunque, che questa settimana non verrà trasmesso l'episodio 8 di Solo Leveling.