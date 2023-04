Anime e cultura: promuovere gli anime è un investimento per il Giappone

La popolarità crescente di anime registrata nel corso degli ultimi anni mostra quanto sia in forma il medium, destinato a crescere anche grazie a Crunchyroll e altre piattaforme. Il Giappone da diverso tempo si dedica alla promozione di prodotti culturali, e grazie alla Japan Business Federation ora anche gli anime fanno parte dell'iniziativa.

Conosciuta anche come Keidanren, la federazione ha infatti cercato di promuovere il settore dell’animazione facendolo riconoscere come uno dei più grandi esempi di lavoro ed espressione creativa nell’industria della creazione di contenuti volti all’intrattenimento. Inoltre, considerato il successo crescente dell’animazione prodotta nella Corea del Sud e in Cina, Keidanren ha deciso di accelerare questo processo chiedendo al governo giapponese di investire molto nella promozione di anime e manga.

Dopotutto, in passato, grazie all’iniziativa Cool Japan si sono potuti stanziare dei fondi per aiutare studi d’animazione in difficoltà o per raggiungere nuovi livelli qualitativi, come avvenuto per Kyoto Animation dopo il devastante incendio del 18 luglio 2019 o per Sentai Filmworks. Altro punto a favore di quanto presentato da Keidanren sarebbe la spinta turistica proveniente dalla promozione di molte serie anime. Migliaia, se non milioni, di appassionati si recherebbero in parchi a tema, siti dedicati o anche ambientazioni reali viste nei loro anime preferiti.

In sostanza, l’idea di Keidanren è promuovere gli anime per promuovere il Giappone, investire in campagne pubblicitarie per attirare turisti, e investire nella produzione di serie migliori sotto ogni punto di vista in grado di fronteggiare la crescente concorrenza che proviene dalla Corea del Sud e dalla Cina per quanto riguarda l’animazione.

E voi cosa ne pensate di questa proposta avanzata da Keidanren? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire vi lasciamo alle opinioni di un regista riguardo il successo degli anime, e agli anime più attesi per l’intera stagione primaverile del 2023.