Il nuovo anime di Yoko Taro in collaborazione con Ohkubo e Seshita è una bomba!

In occasione dell'imminente ritorno dell'anime di NieR Automata, andiamo alla scoperta di un nuovo ed incredibile progetto del suo creatore: Yoko Taro. Un anime di genere death game sci-fi che cercherà di rompere gli schemi, con la partecipazione di nomi autorevoli nella sua realizzazione.

Yoko Taro, Atsushi Ohkubo (Fire Force), Hiroyuki Seshita (Ajin) e Jin (Kagerou Project) si uniranno in un nuovo anime sci-fi che si chiamerà KamiErabi GOD.App.

In un'intervista rilasciata per Kotaku, l'autore di Fire Force rivela di non aver mai sentito la pressione nella realizzazione di questo prodotto, anzi: ha cercato di essere il più "irresponsabile possibile", incoraggiato da Taro, togliendo qualsiasi freno inibitorio e cercando di creare un mondo che sia "il più pazzo possibile.

Nonostante l'autore di NieR Atomata sia indicato come responsabile, pare che ogni membro del quartetto abbia messo molto della propria personalità all'interno del progetto. Ma come si sono conosciuti?

Taro era fan dei lavori Seshita. Lo invita quindi a bere per parlare del suo progetto e da lì nasce tutto. Vengono poi contattati gli altri membri del gruppo e i quattro si fanno una promessa: creare qualcosa di mai visto prima, di completamente folle che rivoluzionerà il genere del death game. Zero remore o limiti.

Ma...la trama? Degli studenti di un liceo si scontreranno in un gioco mortale per diventare il nuovo dio del mondo. Una sinossi assurda, ma viste le premesse che altro potevamo aspettarci?

