L'anime dedicato a Stand My Heroes: Piece of Truth si mostra in un primo video

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato a Stand My Heroes: Piece of Truth, anime dedicato al gioco mobile Stand My Heroes, ha pubblicato un primo trailer pensato per sponsorizzare l'opera animata. Il video, narrato da Tomokazu Sugita, rivela in particolare che Misato Murai interpreterà i panni di Rei Izumi.

Nel caso in cui non lo conosceste, il puzzle game per dispositivi mobile Stand My Heroes è pensato specificatamente per il pubblico di videogiocatrici femminili e, nelle sue premesse narrative, ci vedrà nel cuore di Tokyo, più precisamente a Matori, unità investigativa per il controllo narcotici sotto la giuristizione del Ministero della Salute, del Lavoro e del Walfare. La protagonista, che possiede la particolare capacità di non sentire sul suo corpo gli effetti di qualsivoglia tipologia di droga, finisce con il lavorare a fianco dell'unità proprio a causa delle sue abilità uniche.

Impersonando i panni della donna sarà quindi nostro compito individuare idol, scrittori, geni studenteschi, artisti, maggiordomi, dottori e molti altri personaggi ancora che possano contribuire concretamente all'interno dell'unità per andare così a formare la squadra perfetta da mandare in missione di volta in volta.

Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, The Prince of Tennis II OVA vs. Genius 10, Code:Realize -Guardian of Rebirth-) si sta occupando di dirigere l'opera in collaborazione con la M.S.C, il tutto affiancato da Sayaka Harada (STARMYU, Code:Realize -Guardian of Rebirth-), attualmente al lavoro sulla sceneggiatura. Yuki Takayama (director per l'episodio animato dedicato a Code: Realize -Guardian of Rebirth-) è invece al lavoro sul character designer.