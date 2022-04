L'anime di Demon Slayer compie 3 anni: Ufotable festeggia con un poster

Mentre andavano in onda One-Punch Man stagione 2 e L'Attacco dei Giganti stagione 3, il mondo non sapeva ancora che avrebbe avuto presto a che fare con un anime capace di scalzare le opere da record su ogni fronte. Ad aprile 2019 iniziò la nuova fatica dell'acclamato studio d'animazione Ufotable, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Furono tanti i motivi del successo di Demon Slayer, specie durante la stagione estiva dove regnò incontrastato. A distanza di qualche anno, l'anime non si è ancora concluso avendo messo in scena soltanto gli episodi della seconda stagione, in attesa di Demon Slayer 3 in arrivo nel 2023. In ogni caso, questi giorni d'aprile hanno segnato l'arrivo del terzo anniversario di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

L'anime di Ufotable partì infatti il 6 aprile 2019 e vuol dire che durante questo 2022 ha compiuto 3 anni. Per festeggiare, lo studio d'animazione ha preparato un poster speciale che mette in risalto i maggiori protagonisti della seconda stagione. Tanjiro e Nezuko sono in prima linea, mentre ai due fianchi ci sono Inozuke senza maschera e Zenitsu. Più in alto invece ci sono i due pilastri che hanno sostenuto la seconda stagione, vale a dire Kyojuro Rengoku e Uzui Tengen.

Gli abiti sono diversi dal solito ma i protagonisti hanno sempre lo stesso modo di fare, mentre i fuochi d'artificio sul fondo danno molta atmosfera. E di anniversari, Demon Slayer ne festeggerà ancora tanti altri.