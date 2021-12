Anime director getta nuova luce sulle selvagge condizioni lavorative dell'industria

Le condizioni di lavoro dell'industria degli anime sono state riportate più e più volte nel corso degli anni, con dettagli che spesso rivelano orari di lavoro duri e requisiti impegnativi per la produzione di serie in uscita.

Recentemente, l'animation director di uno degli anime più attesi della stagione invernale 2022, Tokyo Twenty Fourth Ward, è intervenuto su Twitter e non ha usato mezzi termini quando si è trattato delle dure condizioni lavorative che sia lui che il suo team stanno affrontando per preparare la serie per il suo debutto a gennaio come parte della lineup di CloverWorks per il 2022.

A partire da ottobre, il regista Kiminori Ito non si è trattenuto riguardo alle sue prospettive pessimistiche sulla produzione di Tokyo Twenty Fourth Ward, che arriverà il 5 gennaio per Cloverworks: "CloverWorks ha tre serie in programma per gennaio. Il fatto che Tokyo Twenty Fourth Ward sia stato annunciato per ultimo è perché la sua schedule di lavoro è la più arretrata, immagino".

Il mese successivo, Ito ha condiviso il fatto che il ruolo da animation director può essere spesso limitato quando c'è di mezzo una schedule schiacciante per un progetto imminente: "Lo vedrete accadere di continuo negli anime recenti: I layout saranno presentati, e l'episode director procederà con i controlli dei layout, ma non c'è nessun animation director".

Nel tentativo di inserire un po' di umorismo al discorso, il director di Tokyo Twenty Fourth Ward ha condiviso alcuni commenti riguardo all'esternalizzazione del potenziale lavoro sulla serie:

"*In uno stato di illuminazione* Non preoccupatevi, possiamo sempre esternalizzare all'estero le key animation, le inbetween animation, la colorazione e il compositing! Un animation director conduce una vita tranquilla, con un bicchiere di vino in una mano mentre fa piccoli e semplici aggiustamenti alle sole facce. C'è stato un tempo in cui la pensavo così".

Negli ultimi giorni, Ito ha mostrato foto di se stesso accampato in ufficio mentre si avvicina la data del lancio della prossima serie anime. Mentre CloverWorks non ha commentato la schedule di lavoro della loro prossima serie, l'animation director non è ovviamente entusiasta del duro programma imposto a se stesso e ai suoi colleghi animatori, ed è ancora da vedere se Tokyo Twenty Fourth Ward ne risentirà.

Anche un animatore di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen ha detto la sua sull'industria recentemente. Cosa ne pensate di questi commenti dell'animation director Kiminori Ito? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti.