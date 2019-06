L'anime di Dr.Stone si mostra in un nuovo trailer molto curato dal punto di vista tecnico

Ci siamo. L'adattamento animato di Dr.Stone è pronto a fare il suo debutto e noi non vediamo l'ora di immergerci nella distopiche atmosfere con protagonista il geniale Senku. Prima dell'uscita dell'anime è stato rilasciato un ultimo trailer, che conferma di fatto la bontà del comparto tecnico.

Il breve filmato è stato postato su Twitter dall'insider Moetron, praticamente una garanzia per quanto riguarda le notizie in anteprima nel panorama anime e manga. All'interno del trailer possiamo apprezzare le prime battute del nuovo anime targato TMS Entertainment, mostrandoci i personaggi principali e quello che con tutta probabilità sarà l'antagonista.

Ciò che colpisce maggiormente è, ancora una volta, il comparto tecnico dell'opera. L'adattamento di TMS Entertainmnet mette in luce una fedeltà lampante all'opera di Inagaki e Boichi, grazie ad un character design del tutto pedissequo a quello del disegnatore coreano e in generale ad una pulizia grafica piuttosto rara per gli standard odierni.

Ovviamente poi ci sarà da verificare anche la qualità delle animazioni e quanto l'iniziale bontà del comparto tecnico possa perdurare nel corso dell'opera, che ricordiamo si articolerà di 24 episodi. Siamo fiduciosi, dal momento che dai primi filmati mostrati il lavoro sembra ben avviato e consistente, merito di una schedule organizzativa ottimale.

Un altro esempio di questo tipo è sicuramente Fire Force, un altro anime che farà presto il suo debutto e che ha mostrato una realizzazione tecnica a dir poco fuori scala per le produzioni odierne. Ci auguriamo quindi che piano piano si favorisca un ritmo di lavoro simile per sempre più produzioni di questo tipo, andando ad abbracciare la qualità e la salute degli animatori rispetto alle scadenze forsennate e malsane che intossicano l'industria.

L'anime verrà trasmesso su Crunchyroll, e al Rimini Comix verrà proiettato in anteprima.