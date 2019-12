L'anime di Dr. Stone è stato rinnovato per una seconda stagione

Dr. Stone è uno degli anime del 2019 che ha portato alla luce le ultime novità di Weekly Shonen Jump. La rivista ha infatti conquistato nettamente questo anno solare con The Promised Neverland e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Questi ultimi due avevano già però in programma di continuare la propria corsa all'olimpo degli anime nel 2020.

Il turno tocca anche a Dr. Stone, come rivelato dagli ultimi annunci presenti su Weekly Shonen Jump. I primi leak della rivista, dove tra l'altro il manga di Riichiro Inagaki e Boichi ha una pagina a colori, viene svelato tramite il commento degli autori che Dr. Stone riceverà una seconda stagione. Verosimilmente, questa andrà in onda per gli ultimi mesi del 2020, mentre ulteriori dettagli arriveranno durante la Jump Festa 2020 che si terrà in Giappone il 21 e 22 dicembre.

Un 2020 in cui Weekly Shonen Jump la farà ancora da padrone, come proseguiranno le avventure di Senku nel mondo selvaggio in cui si è risvegliato? Dr. Stone attualmente sta per concludere la sua prima stagione, prevista con 25 episodi totali. Nonostante il flop delle vendite dei bluray, Dr. Stone è riuscito a ritagliarsi abbastanza spazio da vedere la produzione di una stagione 2.