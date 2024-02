Quanti anime di Dragon Ball esistono? La lista completa, anche gli sconosciuti

Dragon Ball è una serie simbolo, uno dei primi anime a far registrare numeri importanti al di fuori del Giappone, e probabilmente la serie che ha acceso la fiamma della passione per i manga in Occidente. La popolarità dell’opera di Toriyama è ovviamente arrivata anche su schermo, in forme diverse e spesso dimenticate anche dagli appassionati.

Andiamo, dunque, a vedere quanti anime di Dragon Ball esistono, e come sono stati recepiti dalla community.

Iniziamo da un anime nato come progetto promozionale dell’omonimo videogioco arcade: Super Dragon Ball Heroes. Questa serie si sviluppa attorno al fan-service, con l’introduzione di vecchie forme e trasformazioni, al fianco di tecniche e stadi evolutivi mai riconosciuti come canonici all’interno della storia regolare. Tra viaggi nel tempo, collisioni dimensionali, e avversari di ogni tipo, presi anche dalle vecchie pellicole del franchise, Super Dragon Ball Heroes sembra divertire ma non convince fino in fondo i fan.

Inseriamo in questa classifica anche una serie per ora solo annunciata ma che sta già facendo discutere tantissimo: Dragon Ball Daima, nella quale vedremo i protagonisti tornare bambini per affrontare una nuova minaccia. La qualità delle animazioni è ottima, e Toei Animation sembra aver investito molto in un progetto che, allo stato attuale di quanto mostrato, è stato accolto con grandi critiche e scetticismi.

Arriviamo a Dragon Ball GT, anime del 1996, nato come sequel di Dragon Ball Z e che si prende grandi libertà, spostando l’avventura di Goku, tornato bambino, di sua nipote Pan e del giovane Trunks nello spazio, alla ricerca delle Sfere del Drago dalla Stella Nera. Se il tema del viaggio torna centrale, come nella prima serie, GT non convince pienamente ma va sottolineato che gli autori hanno ideato forme e nemici, come il Super Saiyan 4 e Baby, diventati iconici.

Passiamo a qualcosa di canonico con Dragon Ball Z Kai, un progetto ambizioso per riproporre la serie di Z senza filler, e con un’estetica più moderna. In fin dei conti Dragon Ball Z Kai ha tagliato circa 100 episodi dall’anime da cui partiva, ma il ritmo narrativo accelerato e l’assenza della colonna sonora originale l’ha penalizzato molto, nonostante tecnicamente apparisse ottimo.

È il turno della serie originale: Dragon Ball. Ancora oggi, nonostante siano passati quasi 40 anni dall’uscita in Giappone, il primo anime resta incredibile, dall’inizio del viaggio di Goku e Bulma fino all’epica e sofferta sconfitta del Grande Mago Piccolo, e al debutto di suo figlio, che in futuro si unirà ai Guerrieri Z per essere loro alleato. Quasi con lo stesso punteggio da parte della community, arriviamo a Dragon Ball Super, l’anime canonico più recente del franchise che ha saputo sorprendere moltissimi spettatori, portandoli ad acquistare e seguire il manga di Toyotaro, per poi lasciarli senza un prosieguo da anni ormai.

L’anime più apprezzato dalla community e dalla critica resta però Dragon Ball Z. Serie passata alla storia per aver contribuito alla diffusione del medium anche in Occidente, Z condensa tutti gli elementi tipici degli shonen e lo fa ponendo i protagonisti contro nemici straordinariamente memorabili, e che continuano a tornare oggi sotto diverse forme, come Black Freezer e Cell Max. Z ha anche introdotto i Saiyan come razza, lanciando una nuova fase della vita di Goku, e portando al suo fianco personaggi ormai centrali, come Vegeta.

Prima di salutarci, ecco perché Dragon Ball è il manga più importante della storia del medium. E voi cosa ne pensate degli anime di Dragon Ball? Qual è il vostro preferito, e quale, invece, vi ha convinto di meno? Ditecelo nei commenti.