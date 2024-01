L'anime di Dragon Ball Super è stato cancellato? Arriva la conferma ufficiale

L' annuncio di Dragon Ball Daima, il nuovo anime in uscita nel 2024 che celebrerà il 40° anniversario dell'opera, ha catalizzato su di sé l'attenzione della community di appassionati. Sono però ancora in molti quelli che non hanno ancora perso le speranze di rivedere l'anime di Dragon Ball Super, scomparso dai radar da anni.

Mentre i leak su Dragon Ball Daima continuano ad aumentare, di Dragon Ball Super 2 si sono perse le tracce. L'anime è fermo dal 2018, quando giunse al termine la trasmissione della Saga del Torneo del Potere. Di Dragon Ball Super 2 non è stato fatto minimo cenno nemmeno al Jump Festa 2024 e non figura nemmeno tra i panel dell'imminente Dragon Ball Games Battle Hour. La domanda che tutti si pongono è una sola, che fine ha fatto Dragon Ball Super 2?

La serie anime potrebbe riprendere tranquillamente in ogni momento, in cui non sussistono più problemi di carenza di materiale originale. Dragon Ball Super 2 potrebbe adattare diverse saghe, prima tra tutte quella molto attesa del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Ebbene, pare proprio che dovremmo perdere ogni speranza di rivedere Dragon Ball Super.



Durante l'intervista di inizio anno nuovo rilasciata sul sito ufficiale, l'autore di Dragon Ball Super ha parlato dei suoi segreti. Toyotaro ha rivelato le sue preferenze sull'opera parlando anche dell'Ultra Istinto di Goku. Tuttavia, sono molti quelli che non hanno potuto fare a meno di notare quelle parole.

Nel mezzo della conversazione, quando Toyotaro stava parlando delle difficoltà che lo hanno costretto a programmare il suo lavoro in maniera differente, l'editor di V-Jump si è lasciato scappare una frase che lascia l'amaro in bocca. Victory Uchiha ha specificatamente affermato che gli impegni di Toyotaro sono cresciuti specialmente da quando "l'anime di Dragon Ball Super è stato cancellato".

Conoscendo il contesto e la portata dell'intervista, una figura esperta come quella del signor Uchida avrebbe potuto usare parole diverse – come pausa o stop -, ma invece ha confermato i timori di molti. L'anime di Dragon Ball Super è stato cancellato, ma vedremo se in TOEI correggeranno il tiro nel corso dei prossimi appuntamenti ufficiali.