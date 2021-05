Quali sono gli anime più educativi? Ecco la classifica stilata da studenti universitari

Gli anime fanno parte di un medium che, inevitabilmente, accompagnano gli spettatori in alcune fasi importanti della loro crescita. Alcune di queste serie, infatti, recano con sé l'onere di titoli educativi, ovvero progetti dalla quale i fan possono trarre importanti insegnamenti.

Al pari di serie tv, film cinematografici di stampo Hollywoodiano e chi più ne ha più ne metta, anche il media dell'animazione giapponese contribuisce in modo significativo, tramite il proprio palinsesto, ad educare i vari spettatori. Ma quali sono precisamente i 20 titoli più educativi? Durante il programma televisivo "Osamu Hayashi no Ima desyo!" è stato trasmesso un servizio dove 500 studenti dell'Università di Tokyo hanno espresso quali titoli, a loro avviso, sono i migliori per trarne un insegnamento. La top in questione, dunque, qui segue:

Medaglia d'oro per Cell At Work, protagonista della lotta contro il Covid; Seconda posizione per Dr. Stone, che ha già fatto parlare di sé per quel bambino che ha imparato la chimica grazie all'anime; Kingdom; Silver Spoon; Pokémon; Evanegelion; Moyashimon; Death Note; Golden Kamuy; Bungou Stray Dogs; Jujutsu Kaisen; Doraemon; Detective Conan; L'Attacco dei Giganti; The Promised Neverland; Chihayafuru; FullMetal Alchemist; The Rose of Versailles; Asteroid in Love; Demon Slayer;

E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica, vi trovare più o meno d'accordo? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.