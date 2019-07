Anime Expo 2019: WIT Studio annuncia Great Pretender, il suo nuovo anime originale

Dopo il successo riscosso con L'Attacco dei Giganti, lo studio di animazione giapponese WIT Studio si è subito detto pronto per una nuova avventura. Great Pretender infatti, una nuova serie anime originale, è appena stata annunciata all'Ani-Sta panel dell'Anime Expo 2019.

L'Ani-Sta panel, nello specifico, è stato un evento organizzato dagli stessi ragazzi di WIT Studio in occasione dell'Anime Expo, con lo scopo di riunire fan e animatori per discutere dei nuovi progetti in cantiere.

Durante l'iniziativa è stata così rivelata l'esistenza di Great Pretender, un nuovo anime originale composto da 23 episodi pronto a sbarcare nel 2020. Insieme all'annuncio è stato mostrato anche il primo episodio, accolto con entusiasmo dal pubblico presente.

Il sito web dedicato all'opera, visitabile tramite un doppio click sul link riportato in calce all'articolo, presenta attualmente una schermata rossa con la scritta "Coming July 6".

Secondo le informazioni rivelate comunque, la serie sarà diretta da Hiro Kaburagi (91 days) e scritta da Ryota Kosawa (Gamba: Gamba to Nakama-tachi); il design dei personaggi sarà curato da Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion) mentre delle musiche si occuperà Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul).

Cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Inoltre, vi ricordiamo che il più recente lavoro di WIT Studio Vinland Saga approderà presto su Amazon Prime Video.