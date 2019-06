Anime Expo: due eventi speciali dedicati a The Promised Neverland e Made in Abyss

Anime Expo ha recentemente annunciato tramite il sito web ufficiale dedicato alla fiera un doppio evento dedicato a due degli anime più apprezzati degli ultimi anni: The Promised Neverland e Made in Abyss. Entrambi gli eventi in programma vedranno la partecipazione dei registi e di alcuni doppiatori delle serie.

Per quanto riguarda The Promised Neverland, l'evento dedicato vedrà la partecipazione del regista Mamoru Kanbe e delle doppiatrici giapponesi Sumire Morohoshi (Emma), Maaya Uchida (Norman) e Mariya Ise (Ray). Insieme alle tre ci saranno anche le loro controparti inglesi: Erica Mendez, Jeannie Tirado e Laura Stahl.

L'anime è andato in onda durante la stagione invernale ed è culminato con l'emozionante finale dell'episodio 12; in contemporanea anche il manga ha beneficiato del successo della serie, andando a piazzare ben dodici milioni di copie totali con soli quattordici volumi rilasciati.

Ci sarà spazio anche per un'altra opera molto apprezzata, Made in Abyss. La serie ha concluso la sua prima stagione nel 2017, e secondo alcuni rumors la seconda potrebbe essere sostituita da un film. Durante l'evento dedicato ci saranno Miyu Tomita (Riko), Shiori Izawa (Nanachi) e la stessa Mariya Ise (Reg), che parleranno del proseguo della storia di Riko e firmeranno autografi per i fan.