Anime Expo: ecco le nuove collezioni di vestiti dedicate a Dragon Ball, One Piece e Naruto

Anime Expo continua a regalare momenti di gioia ai fan di tutto il mondo. Recentemente è stato rivelato che all'evento di Los Angeles saranno presentate delle nuove collezioni di vestiti dedicate agli appassionati di anime e manga, nate dalla collaborazione tra Crunchyroll e Hypebeast.

Come potete osservare in calce, è stato l'account Twitter ufficiale di Hypebeast a dare la notizia, rivelando l'esistenza di una collaborazione con il sito web americano Crunchyroll e mostrando una parte del merchandise già disponibile.

Le collezioni di vestiti saranno dedicate ad alcuni degli anime più seguiti dell'ultimo anno, tra cui Mob Psycho 100, One Piece e Dragon Ball Super. Non mancheranno inoltre i prodotti dedicati ai grandi classici, come Dragon Ball Z o Naruto.

L'Anime Expo continua quindi a stupire e ad ampliare la sua offerta al pubblico, dopo aver recentemente annunciato la programmazione in anteprima del primo episodio di My Hero Academia 4. Durante la fiera, che si terrà a Los Angeles tra il 4 e il 7 luglio prossimi, saranno inoltre rivelate nuove informazioni riguardo ai sequel di alcuni degli anime più di successo dell'ultimo periodo, come The Promised Neverland e Kaguya-sama: Love is War.

E voi che ne dite? Vi piacciono le nuove collezioni a tema presentate da Hypebeast? Cos'altro vi aspettate dall'Anime Expo?Fatecelo sapere scrivendo un commento nel riquadro qui sotto!