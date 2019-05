Anime Factory annuncia l'arrivo del Grande Mazinger!

L'animazione giapponese ha alcuni capolavori immortali risalenti agli anni sessanta, settanta e ottanta che, nonostante gli anni che si portano sulle spalle, riescono ancora a coinvolgere i vecchi fan e acquisirne di nuovi. Tra questi spicca il Grande Mazinger, saga dei robottoni animata dalla Toei Animation che tornerà in Italia tra qualche mese.

Anime Factory, tramite la sua pagina Facebook, ha annunciato che la serie del robottone Mazinger tornerà in Italia in edizione blu ray per l'home video a partire da questa estate, più precisamente a luglio. Per la prima volta in questo formato video, Anime Factory ha anche aperto già i preordini, disponibili su Amazon e che mostrano una data di uscita specifica, l'11 luglio, e il costo 37,33€ per il volume in blu ray e di 35,15€ per il volumetto in DVD.

Il Grande Mazinger, conosciuto anche come Mazinga, è una serie animata ideata dal famoso mangaka Go Nagai e animata dagli studi Toei Animtion e Dynamic Planning nel 1974. La serie condivide lo stesso universo narrativo di Mazinger Z e UFO Robot Goldrake. Lo stesso Nagai, oltre all'anime, si è occupato anche della serie manga in due volumi pubblicata tra il 1974 e il 1975 con lo stesso Mazinger protagonista.