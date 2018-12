Anime Factory diffonde il primo poster italiano di Dragon Ball Super: Broly

Anime Factory, divisione interna di Koch Media, ha fatto un bel regalo di Natale ai propri fan diffondendo online il primo poster italiano ufficiale di Dragon Ball Super: Broly. Potete ammirarlo in calce, dopo il salto.

Il post risale alle ultime ore e rappresenta un piccolo "regalo di Natale" che Anime Factory ha voluto riservare a tutta la fanbase italiana che attende trepidante l'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche nostrane.

Si tratta, in sostanza, della stessa key visual principale che fu diffusa durante l'estate scorsa, in occasione del Comic-Con di San Diego, e ritrae i tre personaggi principali del lungometraggio. Goku e Vegeta, con la figura minacciosa di Broly a fare da sfondo.

Rispetto ai poster originali e stranieri, ovviamente, l'intera locandina è stata localizzata in italiano e presenta un piccolo particolare in più rispetto alla nomenclatura nipponica: poco sopra il titolo originale, ovvero Dragon Ball Super: Broly, Anime Factory ha posto anche la sigla "Il film", che viene anche pronunciata all'interno del trailer doppiato in italiano dal cast Mediaset e diffuso di recente nei cinema.

Prima di lasciarvi alla visione del poster, vi ricordiamo che la pellicola è prevista in uscita nelle nostre sale il 28 febbraio 2019. Andrete a vedere la nuova battaglia tra Son Goku e il Super Saiyan Leggendario?