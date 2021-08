Anime Factory e J-Pop insieme per Josée, la Tigre e i Pesci: i dettagli della partnership

L'attenzione per i film di animazione giapponese si è moltiplicata in Italia, merito anche di distributori come Anime Factory, Dynit e Nexo Digital che stanno moltiplicando le loro attenzioni nei riguardi della cultura nipponica. A tal proposito, a settembre approderà nei cinema del Bel Paese Josée, la Tigre e i Pesci.

Nella giornata di ieri, dopo un mese dall'annuncio ufficiale sui propri account social, Anime Factory ha persino mostrato il primo trailer in italiano per uno degli ultimi film di Studio BONES (My Hero Academia). Per l'occasione, l'etichetta dedicata all'animazione giapponese di Koch Media ha stretto una partnership con J-Pop, i cui i dettagli sono disponibili nel comunicato stampa rilasciato per l'occasione:

"Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, è molto orgogliosa di rilasciare il trailer ufficiale italiano dell’attesissimo film anime Josée, la Tigre e i Pesci di Kotaro Tamura e di annunciare una collaborazione con J-Pop, uno dei principali editori di manga in Italia, che pubblicherà il romanzo e il manga omonimi in concomitanza con l’uscita del film nelle sale cinematografiche in un evento speciale di soli tre giorni, il 27-28-29 settembre 2021.

Dallo schermo alla carta, e viceversa: J-Pop Manga porta in Italia il romanzo originale di Seiko Tanabe da cui è tratto il film animato Josée, la Tigre e i Pesci, e il manga completo in due volumi raccolto in un box da collezione. Una storia accesa e toccante, in cui le barriere architettoniche sono il simbolo degli ostacoli che si creano nel cuore di due persone, Tsuneo e Josée, così diverse tra loro; limiti che potranno essere superati solo dalla reciproca comprensione. Nel manga, il tratto sognante e dettagliato di Nao Enomoto traspone la storia originale in modo magistrale, creando un piccolo gioiello che saprà scaldare il cuore di tutti gli appassionati. Entrambi il romanzo e il cofanetto manga saranno disponibili in libreria, fumetteria e negli store online a partire dal 29 settembre."

Dopodiché il comunicato aggiunge ancora: "Realizzato dallo STUDIO BONES, celebre per molti titoli di successo come My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, Josée, la Tigre e i Pesci è una storia di formazione che racconta la relazione tra Josée, un’artista disabile di talento e Tsuneo, un laureando in biologia marina, che si incontrano per caso e si scoprono attratti l’uno dall’altro."

