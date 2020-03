Anime Factory non si ferma: l'editore rivela le novità home video

Anime Factory, etichetta legata all'animazione nipponica dell'editore Koch Media, sta facendo le cose in grande. Dopo lo straordinario successo nostrano di Dragon Ball Super: Broly e la recente acquisizione del film "Hello World", il distributore si prepara a rilanciare con le uscite home video del mese di aprile.

Il rilancio di Lupin III a cura di Anime Factory ha aperto le porte all'editore per riprendere mano al celebre franchise del ladro gentiluomo, nonostante il debutto nelle sale nostrane di The First sia stato ufficialmente rimandato. Tra le novità di aprile, infatti, l'etichetta ha annunciato il prossimo arrivo del secondo volume di Lupin III: La Seconda Serie in alta definizione, la stagione con la celebre "giacca rossa" per intenderci, previsto all'uscita i primi giorni del mese.

Ma non sarà l'unico titolo a rinfoltire il catalogo del distributore, in quanto lo stesso giorno, il 2 aprile, debutterà l'home video di Daikengo: il Guardiano dello Spazio, omonima serie del 1978 diretta dal regista Akira Yahiro. Il ritorno di uno dei robot giganti più amati sarà accompagnato da un'edizione che restaura il doppiaggio storico in 5 DVD.

Ad ogni modo, vi suggeriamo di continuare a restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le future novità del mondo anime in Italia. E voi, invece, siete interessati a queste due edizioni home video? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.