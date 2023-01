Anime Factory porta Lupin Zero in Italia: l'anime è su Prime Video

Mantenendo la parola data, Anime Factory ha portato Lupin Zero in Italia. La serie anime con protagonista un giovanissimo ladro gentiluomo è già disponibile alla visione in streaming su Amazon Prime Video.

Il catalogo anime di gennaio di Amazon Prime Video accoglie una nuova, attesa serie animata. A pochissimo dalla fine della trasmissione giapponese, Anime Factory regala lo streaming latecast di Lupin Zero agli appassionati. Tutti e sei gli episodi dell'opera sono ora disponibili in lingua originale sottotitolata in italiano sulla piattaforma d'intrattenimento streaming di Amazon.

Lupin Zero è una storia prequel dell'amatissimo Lupin III di Monkey Punch. Nella mini serie anime spin-off prodotta da TMS Entertainment e Wright Film troveremo una versione ringiovanita del ladro gentiluomo creato nel 1967 dal defunto maestro Punch. Lupin Zero racconta infatti le vicende e le avventure di un Lupin III ancora tredicenne.



Come ha fatto Lupin a diventare il ladro gentiluomo più famigerato al mondo? Prima del suo rinomato status, anche lui era giovane e inesperto. Nei 6 episodi dell'anime, ambientati durante il boom economico della Tokyo degli anni Sessanta, lo studente Lupin indossa l'uniforme scolastica assieme all'amico di sempre, il fidato pistolero Jigen, per raccontare le origini del ladro più famoso di tutti i tempi. In risposta ai commenti dell'utenza, Anime Factory ha lasciato intendere che presto rilascerà anche il doppiaggio italiano di Lupin Zero.