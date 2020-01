Lupin The First e altri film Anime Factory candidati ai Japan Academy Film Prize 2020

Alcune pellicole presenti nella line-up 2020 di Anime Factory hanno recentemente fatto il pieno ai Japan Academy Film Prize, i premi cinematografici assegnati in Giappone ai migliori film dell'ultimo anno solare. Qui sotto potete dare un'occhiata al Comunicato Stampa di Koch Media e segnarvi la data di uscita dei vostri anime preferiti.

Milano, 16 gennaio 2020 – Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, è felicissima di annunciare che ben tre su cinque film nominati dalla Japan Academy Film Association per poter ricevere il premio come “Miglior Film d’Animazione” sono presenti nella propria line-up. La cerimonia della 43ᵃ edizione dei Japan Academy Film Prize si terrà il 6 marzo 2020 e tra i candidati al premio dedicato alla miglior animazione troviamo:

Lupin III – The First

Her Blue Sky

ONE PIECE: Stampede

Fiera del grande successo che ha registrato One Piece: STAMPEDE al cinema lo scorso ottobre, Anime Factory si prepara a portare in sala, dal 27 febbraio 2020, anche l’attesissimo Lupin III – The First di Takashi Yamazaki, il nuovissimo film in 3DCG dedicato al ladro gentiluomo più famoso del mondo. Primavera 2020 sarà invece il periodo in cui tutti gli appassionati potranno finalmente ammirare Her Blue Sky, il nuovo lungometraggio di Tatsuyuki Nagai realizzato dagli animatori di Your Name e Weathering With You, anch’esso nominato per il prestigioso premio.Ma gli appuntamenti al cinema con i prodotti Anime Factory non finiscono qui! A Primavera 2020 oltre ad Her Blue Sky, arriverà in sala anche, uno struggente sci-fi che sfida i limiti del tempo e dello spazio, firmato da Tomohiko Itô e realizzato dai produttori di Your Name, e prossimamente sarà la volta di, trentanovesimo film d’animazione dedicato al celebre gatto spaziale. Per quanto riguarda l’home video, Anime Factory, in collaborazione con Lucky Red, è pronta a portare in Italia, lungometraggio campione d’incassi diretto da Akiyuki Shinbô, in arrivo il 13 febbraio in DVD e Blu-ray™.Il 19 marzo 2020, invece, preparatevi ad accogliere la vostra ciurma di pirati preferita con One Piece: STAMPEDE, disponibile in tre edizioni esclusive: Limited Edition con Slipcase (in DVD e Blu-ray™) e SteelBook® Ultralimited Edition (solo in Blu-ray™), tutte arricchite da 5 card speciali e rese uniche dalla presenza di un secondo doppiaggio inedito che vede il ritorno di Gigi Rosa nel ruolo del protagonista Rufy.