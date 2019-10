Anime Factory presenta l'home video di Maquia con le edizioni limitate e il cast

Ad agosto era stato annunciato l'arrivo di Maquia - Decoriamo il mattino degli addii con i fiori promessi in Italia, il nuovo film della regista Mari Okada. Koch Media, tramite l'etichetta Anime Factory, ci ha presentato tutti i contenuti, la trama e i doppiatori coinvolti in questo nuovo toccante progetto.

Tramite un comunicato, Anime Factory ha presentato l'edizione home video di Maquia - Decoriamo il mattino degli addii con i fiori promessi, la quale debutterà domani 17 ottobre nel nostro paese. In calce potete trovare una galleria con le copertine dei cofanetti della Limited Edition e della Ultralimited Edition, con quest'ultima preparata a poche copie numerate con digipack e booklet speciali.

Non solo, perché nella galleria in fondo alla notizia potete trovare alcuni fermo immagini provenienti dal film dove scorre la vita di Maquia ed Ariel, oltre al cast di doppiatori selezionato per il film. Per mantenere la vicinanza d'età, gli interpreti sono stati scelti per rispecchiare l'età delle controparti giapponesi. Il cast è composto da:

Sara Labidi nel ruolo di Maquia;

Mirko Cannella nel ruolo di Ariel;

Margherita De Risi nel ruolo di Leilia;

Alessio Cigliano nel ruolo di Barrow;

Valentina Favazza nel ruolo di Racine;

Marco Vivio nel ruolo di Lang;

Francesca Fiorentini nel ruolo di Mido;

Luigi Ferraro nel ruolo di Mezarte.

Non perdetevi il trailer di Maquia - Decoriamo il mattino degli addii con i fiori promessi che ci porterà a vivere questa sfida col tempo accompagnata dalle musiche del maestro Kenji Kawai.