Anime Factory pubblica il secondo trailer italiano di Dragon Ball Super: Broly

Attraverso la propria Facebook, Anime Factory ha recentemente pubblicato in rete il secondo trailer in italiano di Dragon Ball Super: Broly, confermando le recenti e insistenti voci secondo cui il film presenterebbe un adattamento estremamente fedele all’originale.

Come di certo ricorderete, un video pubblicato nei giorni scorsi e con protagonista il doppiatore Mario Bombardieri aveva lasciato intendere che il doppiaggio italiano di Dragon Ball Super: Broly utilizzerà il nome “Kakaroth” invece del solito “Kaarot”. Nel nuovo trailer, invece, Freezer pronuncia addirittura la parola “sàiyan” come in lingua originale, esattamente come avvenuto, in passato, nei lungometraggi d'animazione doppiati da Dynamic Italia.



Visionabile in calce all’articolo, il filmato ci permette inoltre di ascoltare le voci di Bardak, Paragas e Re Vegeta, che quantomeno nella prima parte della pellicola ricopriranno un ruolo molto importante. Il primo atto del film dovrebbe infatti mostrarci la vita che i Saiyan conducevano sul pianeta Vegeta, nonché il momento della partenza di Goku e dello stesso Broly.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il paese a partire dal prossimo 28 febbraio. Per la prima volta, inoltre, il film di Dragon Ball non sarà disponibile solo a giorni limitati, ma godrà di una tradizionale uscita cinematografica.