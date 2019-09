Anime Factory svela tutte le nuove uscite home video, presente anche ONE PIECE: Stampede!

Anime Factory, l'etichetta di Koch Media dedicata al mondo orientale, ha svelato tutte le sue nuove uscite home video, ed oltre all'attesissimo debutto di Maquia, è stata rivelata anche la data di uscita dell'edizione casalinga di ONE PIECE: Stampede. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo dunque a dare un'occhiata al Comunicato Stampa.

Maquia - When the Promised Flower Blooms - 17 ottobre 2018

"Gli abitanti di Iorph risiedono lontani dagli insediamenti umani, tessendo gli eventi dei loro giorni in stoffe chiamate Hibiol. La loro stirpe cessa di crescere verso i quindici anni d’età e vive vite pluricentenarie. Dopo l’incursione dell’esercito di Mezarte, la giovane Maquia riesce fortunosamente a fuggire. Incontra così un neonato che ha perso i genitori e con il quale stringe un rapporto unico che sfiderà lo scorrere del tempo".

Il film di animazione sarà disponibile in due edizioni: Limited e Ultralimited. In entrambe saranno inclusi tutti i trailer originali, un trailer cinematografico doppiato, i titoli di coda versione italiana e 3 card da collezione, mentre acquistando la versione Ultralimited potrete mettere le mani su un documentario "making off", uno storyboard video HD, un book di 84 pagine e una special story di 16 pagine.

Mazinga Zeta Vol.2 - 17 ottobre 2019

"Il malvagio Dottor Inferno si prepara a conquistare il mondo con il suo esercito di mostri meccanici. L’unico in grado di fermarli è il dottor Juzo Kabuto, creatore di un robot in Superlega Z. Prima di essere ucciso, il celebre scienziato riesce a consegnare a suo nipote Ryo Kabuto l’incredibile robot Mazinga Z!".

Il cofanetto comprenderà 6 dischi DVD e 3 Blu-Ray e includerà i seguenti contenuti extra: il doppiaggio storico rimasterizzato, i sottotitoli italiani fedeli all'originale, le sigle di testa e coda storiche della versione TV italiana, un booklet a colori di 20 pagine con la guida agli episodi corredata da sinossi e i disegni preparatori originali con gallerie di illustrazioni.

Gigi la trottola Vol.2 - 17 ottobre 2019

"Gigi Sullivan ha un talento innato per qualunque sport. Niente lo scoraggia, nemmeno la sua bassissima statura che non gli impedisce di eccellere nemmeno in sport come il basket. Gigi infatti compensa le sue carenze fisiche con la furbizia e l'imprevedibilità, qualità che lo rendono uno sportivo unico nel suo genere. La sua bravura è inferiore solo alla sua arroganza ed alla mania di protagonismo, che lo porta a voler essere sempre al centro dell'attenzione a discapito di qualsiasi cosa. Ritrova sempre nuovo vigore quando riesce a sbirciare le mutandine delle ragazze, in particolare quelle di Anna, dolce ed ingenua fanciulla di cui lui è innamorato e con la quale vive ogni giorno mille avventure".

Il cofanetto comprenderà 5 dischi DVD e 4 Blu-Ray e includerà i seguenti contenuti extra: il doppiaggio storico rimasterizzato, i sottotitoli italiani fedeli all'originale, un booklet di 32 pagine con la guida agli episodi corredata da sinossi e i disegni preparatori originali con gallerie di illustrazioni.

ONE PIECE: Stampede - febbraio 2019

"Dopo la loro avventura sull'isola Gran Tesoro (avvenuta nel precedente capitolo "One Piece Gold - Il film", 2016), la ciurma di pirati capeggiati da Monkey D. Luffy s'imbarca per arrivare a Douglas Bullet, un militare valoroso, prudente e molto coraggioso disposto a tutto pur di ottenere la vittoria della missione. Sfortunatamente a causa di un incidente, la vita di Douglas cambia in maniera drastica; difatti decide di unirsi al re dei pirati, Roger. Da soldato affermato a criminale, l'esistenza di Douglas subisce continui cambiamenti anche quando il re cadrà in disgrazia.Nel frattempo la ciurma di Luffy, insieme a molte altre, si trova invitata al festival dei pirati. Nonostante l'aspetto apparentemente festoso e gioioso del momento, si scoprono terribili verità dietro la sua organizzazione, nella quale molto probabilmente c'entra l'ex soldato caduto in disgrazia. Luffy, Zoro, Nami e tutti gli altri affronteranno faccia a faccia questa nuova minaccia".

Circa quattro mesi dopo la proiezione del film nelle sale italiane, ONE PIECE: Stampede sbarcherà nelle case degli appassionati con un'edizione home video. Al momento non sono ancora stati rivelati dettagli sul prezzo e sulla precisa data di uscita.

