Anime Factory svela il primo ospite delle anteprime di Dragon Ball Super: Broly

Attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook, il distributore italiano Anime Factory ha pubblicato un breve video per annunciare il primo ospite previsto per le anteprime di Dragon Ball Super: Broly presso le sale cinematografiche del gruppo The Space Cinema. Tutti i dettagli dopo il salto!

Proposto in calce all’articolo, il video rivela che lo stimato doppiatore Mario Bombardieri, nonché voce italiana di Broly (sia nei lungometraggi d’animazione targati Dynit che nel nuovo Dragon Ball Super: Broly) parteciperà all’anteprima che si terrà giovedì 21 febbraio a Roma, presso il The Space Cinema di Parco de’ Medici. Il doppiatore fa inoltre sapere che presenzierà sia allo spettacolo delle 19:30 che a quello 21:30, e per l’occasione rammenta ai fan che i partecipanti riceveranno dei gadget a tema.

Vi ricordiamo che la pellicola d’animazione intitolata Dragon Ball Super: Broly esordirà ufficialmente nel nostro paese il 28 febbraio 2019 e godrà di una regolare uscita cinematografica. I fan impazienti di “riabbracciare” il personaggio di Broly possono prenotare fin da ora un posto presso le sale cinematografiche del gruppo The Space, che appunto proietterà il lungometraggio con una settimana di anticipo rispetto alle altre.

Poiché la Redazione di Everyeye.it ha già visionato la suddetta pellicola, vi ricordiamo infine che sulle pagine del nostro portale trovate anche l’analisi della versione italiana di Dragon Ball Super: Broly.