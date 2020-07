Anime Factory svela le uscite home video di agosto 2020, presente anche Captain Tsubasa

Anime Factory, l'etichetta di Koch Media incentrata sulla distribuzione di film e serie animate giapponesi, ha recentemente svelato le sue nuove uscite home video previste per il mese di agosto 2020, tra cui spiccano i due Volumi del recente remake di Captain Tsubasa. Qui sotto potete leggere tutti i dettagli.

Harmony - 27 agosto 2020

"Sopravvissuta ad una catastrofe nucleare, l’umanità s’impegna nella creazione di un mondo perfetto basato su un totalitarismo etico supportato da un forte sviluppo tecnologico. Per ribellarsi alla pressione della società tre ragazze progettano il suicidio, ma due di loro falliscono. Una delle superstiti finge di conformarsi diventando parte del sistema, ma lo spettro della compagna scomparsa si appresta a perseguitarla e a sconvolgere la società della vita".

Il secondo capitolo della trilogia di Project Itoh, trasposizione cinematografica dei principali romanzi dell'autore Satoshi Itoh, arriva in edizione limited con un cofanetto contenente un DVD e un Blu-ray. Nell'edizione home video saranno inclusi i seguenti contenuti extra: il promotional video, la sequenza titoli originali, delle anteprime, il booklet esclusivo di 32 pagine con disegni preparatori, illustrazioni, gallery, studi preparatori, note e una maxi card della locandina cinematografica originale del film.

Captain Tsubasa Vol. 1 e Vol. 2 - 27 agosto 2020

"Il giovanissimo Tsubasa sogna di vincere il Campionato mondiale di calcio. Trasferitosi per l’ultimo anno delle elementari nella prefettura di Shizuoka, decide di iscriversi alla scuola pubblica della città di Nankatsu anziché alla privata Shutetsu. L’incontro con il maldestro Ryo e lo scontro con il fenomenale portiere Genzo, daranno il calcio d’inizio alla sua avventura per diventare il miglior giocatore al mondo!".

Il primo Volume contiene gli episodi 1-14 e sarà disponibile in edizione standard con due dischi DVD e due dischi Blu-Ray. Il secondo Volume, venduto separatamente, contiene invece gli episodi 15-28 e sarà anch'esso composto da due dischi DVD e altrettanti Blu-ray.

E voi cosa ne dite? C'è qualcosa che vi attira? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che presto in Italia arriverà anche l'home video di The Relative Worlds, il celebre ONA scritto e diretto da Yuhei Sakuragi.