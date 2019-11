Anime Factory svela tutte le uscite home video di dicembre, presente anche Tokyo Magnitude

Anime Factory, la famosa etichetta di Koch Media, ha da poco annunciato tutte le uscite home video previste per dicembre 2019. Oltre ai nuovi volumi dedicati a L'Uomo Tigre e Mazinga Z, l'azienda ha confermato anche la distribuzione del capolavoro Tokyo Magnitude 8.0. Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa con tutti i dettagli.

Uomo Tigre Il Campione Vol. 2 - 12 dicembre 2019

Il misterioso Uomo Tigre è il più abile fra i lottatori addestrati nella Tana delle Tigri, un’organizzazione clandestina che recluta giovani orfani per sottoporli a crudeli addestramenti che li rende spietati e feroci. Nessuno riesce a sconfiggerlo sul ring, ma i suoi metodi sleali e crudeli lo rendono inviso al suo stesso pubblico. Il suo unico fan è il piccolo Kenta, ospite di un povero orfanotrofio della città, che vede in lui la sua stessa voglia di riscatto.

Il cofanetto includerà in totale 7 DVD. Tra gli extra e i bonus features figurano: i sottotitoli italiani fedeli all'originale, la sigla storica della tv italiana, un booklet a colori di 24 pagine, i disegni preparatori e delle gallerie di illustrazioni. Il primo volume sarà pubblicato il 14 novembre.

Mazinga Z Vol. 4 - 12 dicembre 2019

Il malvagio Dottor Inferno si prepara a conquistare il mondo con il suo esercito di mostri meccanici. L’unico in grado di fermarli è il dottor Juzo Kabuto, creatore di un robot in Superlega Z. Prima di essere ucciso, il celebre scienziato riesce a consegnare a suo nipote Ryo Kabuto l’incredibile robot Mazinga Z.



Il cofanetto includerà 5 DVD e 3 Blu-ray. Tra gli extra fanno la loro comparsa: degli episodi inediti con doppiaggio italiano, i sottotitoli italiani fedeli all'originale, le sigle di testa e coda storiche della versione tv italiana, un booklet a colori di 16 pagine con la guida agli episodi corredata da sinossi, i disegni preparatori originali e delle gallerie di illustrazioni. Il volume numero 3 sarà pubblicato il 14 novembre.

Tokyo Magnitude 8.0 - 12 dicembre 2019

È l’inizio delle vacanze estive e la vita di Mirai e dell’intera Tokyo viene sconvolta da un devastante terremoto dalle drammatiche conseguenze. Da questo momento, l’apatica e scontrosa ragazzina è chiamata a prendersi cura del piccolo Yuki, il fratellino rimasto coinvolto con lei in un lungo e disperato viaggio verso casa.

L'edizione collector's includerà tutti e undici gli episodi, racchiusi in 2 DVD o 2 Blu-ray. Tra le bonus feature saranno presenti: le sigle originale textless iniziali e finali, una gallery con disegni preparatori e scenografie, un booklet di 24 pagine con approfondimenti, interviste e curiosità.

Restando in tema "capolavori", vi ricordiamo che il mese scorso Anime Factory confermò anche l'uscita home video di ONE PIECE: Stampede, e che è da poco disponibile il bellissimo lungometraggio Maquia - When The Promised Flower Blooms, ovviamente anche con il doppiaggio italiano.