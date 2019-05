L'anime di Fairy Tail introduce un nuovo potente incantesimo

L'anime di Fairy Tail sta mettendo alla prova i protagonisti della serie con una guerra totale contro il potentissimo impero di Alvarez, guidato dal mago oscuro Zeref in persona. Uno dopo l'altro, gli Spriggan 12 stanno mettendo in difficoltà i membri della gilda di Fiore che da poco hanno perso il master Makarov.

L'episodio 310 di Fairy Tail ha lanciato nell'azione anche uno degli Spriggan 12 più potenti: Larcade Dragneel. Come si capisce dal cognome, egli è il figlio di Zeref ed è dotato di una magia di luce che finora era sconosciuta. Durante lo scontro tra l'esercito di Alvarez e le gilde di maghi di Ishgar, Larcade attiva la sua magia "Piacere e Dolore", un incantesimo che attiva la sua perversa visione della purezza.

Come spiega lo stesso Larcade Dragneel, mentre appare come un monaco dal cuore puro, la sua magia infligge "piacere" e coloro che "conoscono cosa significa non possono scappare dal suo potere". Infatti, tutte le vittime colpite dall'incantesimo sperimenteranno un piacere infinito, talmente forte da morire, da qui il "dolore", perché non c'è nessun modo per sfuggirgli.

La stregoneria di Larcade è potentissima, colpendo sia alleati che nemici di tutto il continente, facendo crollare a terra innumerevoli persone. Mavis fa capire che solo gli "adulti" possono essere colpiti dalla magia, e infatti alcuni personaggi della gilda di Fairy Tail come Natsu, Lucy, Erza, Wendy e la maga celestiale Yukino non subiscono praticamente effetti. Invece, anche Zeref e Mavis cadono vittima dell'incantesimo. Chi sarà colui che riuscirà a sconfiggere Larcade?