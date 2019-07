L'anime di Fairy Tail mostra una brutale scena con Acnologia

La stagione finale di Fairy Tail ha messo in gioco una guerra su vasta scala tenutasi tra Zeref con l'impero di Alvarez e le varie gilde di Fiore, tra cui quella dei protagonisti Natsu e Lucy. Ma in realtà, dietro queste battaglie si nasconde un'altra minaccia: Acnologia. Il potentissimo drago ha appena fatto il suo ritorno con una scena brutale.

Comparso per pochi secondi in un episodio precedente di Fairy Tail, Acnologia era stato inviato in un luogo completamente diverso a causa dell'incantesimo di Irene, Universe One. Tuttavia, la sconfitta della maga da parte di Erza e Wendy ha provocato la sparizione di questo sortilegio, facendo tornare tutto come prima. Anche il luogo in cui si trovava Acnologia.

Questo ha consentito quindi al drago di dirigersi subito nel luogo dove si trovano le tre ragazze e, mentre l'impatto del suo arrivo lascia esterrefatte e immobili Erza e Wendy, il drago si dirige verso Irene, a terra morta dopo lo scontro. Il drago la riconosce come madre dei draghi e, quindi, creatrice della magia dei Dragon Slayer, che ha dato vita anche al nuovo Acnologia. Il nemico non si fa scrupoli nel calpestare e nel prendere ripetutamente a calci il corpo esanime della madre di Erza, sotto lo sguardo disgustato delle altre due ragazze.

Acnologia ha dimostrato quindi la sua brutalità, che potete vedere anche nel video in alto alla news. Come faranno i protagonisti di Fairy Tail a uccidere o mettere fuori gioco una volta per tutte questo nemico all'apparenza invincibile?