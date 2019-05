L'anime di Fairy Tail porta una relazione ad un nuovo livello

La nuova e ultima stagione di Fairy Tail ha messo davanti la famosa gilda di maghi davanti a uno dei pericoli più gravi di sempre: l'immenso Impero di Alvarez. Gray e Juvia si sono trovati nelle grinfie di Invel, membro degli Spriggan 12, e ora sono stati costretti a stare al gioco del mago nemico. La prova che li aspetta è estremamente ardua.

Gli scontri in Fairy Tail sono ormai all'ordine del giorno, considerato che siamo arrivati all'arco finale. Negli anni, la relazione tra Gray e Juvia ha continuato a crescere ma ora entrambi sono davanti a una prova difficile. La magia di Invel costringe infatti i due a combattere in uno scontro all'ultimo sangue, e i due maghi di Fairy Tail dovranno quindi decidere chi dei due dovrà morire.

Solo che la maga dell'acqua prende una decisione capace di salvare definitivamente Gray, con quest'ultimo che promette che non la ignorerà più d'ora in avanti. Mentre i due sono sotto l'incantesimo, Juvia decide subito di suicidarsi per poter salvare l'amato Gray, sfoderando una spada d'acqua e trafiggendosi, solo che il compagno ha fatto lo stesso. Sorprendentemente però, Juvia riesce ancora a reagire, utilizzando una magia segreta che le permette di fare una trasfusione di sangue dal proprio corpo a quello del mago di ghiaccio, lasciandosi morire.

Gray prende la compagna in fin di vita tra le braccia, giurandole qui di non ignorarla più. Il membro di Fairy Tail utilizza tutti i suoi poteri per attaccare Invel con una forza mai vista prima, mentre Wendy riesce a salvare all'ultimo secondo Juvia con i suoi poteri curativi.

Quella formata da Gray e Juvia è una delle coppie più amate di Fairy Tail e a cui Hiro Mashima sta continuando a dedicare illustrazioni sulla propria pagina Twitter.