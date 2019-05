L'anime di Fairy Tail preannuncia un nuovo scontro tra due personaggi

L'anime di Fairy Tail è nella sua fase finale, con la lotta a tutto campo tra le gilde di maghi di Ishgar e l'impero di Alvarez, comandato dal mago oscuro Zeref. Nelle ultime storie narrate nell'anime tratto dal manga di Hiro Mashima, abbiamo visto una nuova spaventosa trasformazione di Natsu Dragneel a causa della sua vera natura demoniaca.

Nel bel mezzo della battaglia, Natsu salva Lucy dalle torture di Dimaria e scappa dalla prigione in cui era rinchiuso, dirigendosi verso Zeref. Durante il cammino è contornato da fiamme avvampanti e una presenza demoniaca che lo rendono più minaccioso che mai. Però, nel bel mezzo della strada, si trova il percorso sbarrato nientedimeno che da Gray Fullbuster, mago del ghiaccio e compagno di gilda.

In quanto demone, Natsu è l'obiettivo di Gray, il quale ha giurato di sconfiggere tutte le creature di Zeref. Quindi Gray, dopo essersi separato da Juvia, si frappone tra Natsu e il suo obiettivo. Le anticipazioni del prossimo episodio, che potete vedere nel video in alto, fanno capire che tra i due amici ci sarà effettivamente uno scontro cruento, dove esploderà la rabbia di entrambi. Ci sarà un solo vincitore in questa battaglia oppure qualcuno riuscirà a fermare i due protagonisti e farli lottare per l'obiettivo comune?

L'episodio 309 di Fairy Tail si intitolerà "Legami infranti" e andrà in onda domenica 19 maggio 2019 in Giappone e rivedrà la presenza anche di altri personaggi come Mavis, Makarov, Erza e gli altri che stanno combattendo con l'impero di Alvarez in prima linea.