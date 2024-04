L'anime che più ci ha fatti commuovere? Siamo ancora in lacrime per LUI

Negli ultimi tempi abbiamo parlato dei migliori anime shojo di sempre che, se si tratta di far piangere gli spettatori, sono campioni assoluti. Riflettendo un po' su questo aspetto, quali sono effettivamente gli anime più commoventi di sempre?

Per rispondere a questa domanda ci è venuto incontro un forum di commenti in cui è nato un dibattito sulle serie anime più toccanti mai realizzate.

Naturalmente, i motivi per cui una persona piange davanti ad una scena particolarmente intensa sono tanti. Colpi di scena strazianti, storie curate, personaggi costruiti nel modo giusto e tridimensionali o, banalmente, una colonna sonora ben orchestrata sono solo alcuni esempi di elementi che contribuiscono a scatenare una vasta gamma di emozioni nello spettatore.

C'è da dire che, quando un autore riesce a toccare il cuore di milioni di appassionati, dimostra una capacità straordinaria di connettere la propria opera al pubblico, segnandolo per sempre.

Nel forum menzionato poc'anzi sono state nominate serie dallo spessore emotivo indiscutibile come Angel Beats, A Silent Voice, AnoHana e Fruits Basket, ma c'è anche spazio per l'ironia con un utente che cita Tokyo Ghoul sostenendo che la qualità dell'anime, dalla seconda stagione in poi, è così bassa da far versare lacrime a chiunque ami minimamente il manga originale.

Anche Haibane Renmei, la sconosciuta perla del creatore di Serial Experiments Lain, compare spesso nei commenti e questo non può che far piacere a chi apprezza racconti delicati e profondi.

Chi è, arrivati a questo punto, il prodotto che più di tutti ha saputo smuovere l'animo delle persone?

Beh, non sarà una sorpresa per molti, ma la serie più presente nella discussione è Clannad. Le due stagioni realizzate da Kyoto Animation sono caratterizzate da un continuo alternarsi di situazioni comiche e sequenze strappalacrime che non hanno ancora trovato un degno rivale nell'intera industria anime.

