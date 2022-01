Anime e film live action per Insomniacs After School: gli annunci per il successo di Ojiro

Big Comics Spirit di Shogakukan è una rivista seinen con tanti manga interessanti e di discreto successo. Spicca Asadora di Naoki Urasawa su tutti, ma il mangaka thriller non è di certo l'unico a portare avanti la baracca. Il manga Insomniacs After School infatti tiene botta e si dimostra uno dei più interessanti di questo blocco.

Le vendite di Insomniacs After School, volume dopo volume, stanno aumentando sempre di più, tanto da far comparire i tankobon tra i migliori 50 delle classifiche Oricon nella settimana di uscita. Insomma, i lettori erano sempre più convinti che la serie avrebbe avuto un anime e il PV di alto livello preparato per Insomniacs After School 7 aveva dato una grossa speranza.

Dopo mesi di annunci e di aspettative, viene ufficializzata la realizzazione dell'anime di Insomniacs After School. L'annuncio arriva dall'account Twitter ufficiale di Bunkyodo, una libreria che ha condiviso l'immagine dell'ottavo volume della serie dove viene allegata una fascetta che annuncia l'arrivo dell'anime. Con la stessa fascetta arriva però anche un'altra notizia: Insomniacs After School diventerà un film live action.

Una doppia trasposizione per la serie che finora è stata fuori dai riflettori occidentali ma che, con la storia di Nakami e Magari, sta appassionando sempre più i nipponici. In alto trovate il video promozionale dello scorso volume della serie che, a questo punto, è un vero e proprio trailer per Insomniacs After School, in attesa di ulteriori novità da parte della rivista di Shogakukan.