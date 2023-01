Quali sono gli anime e i film migliori del 2022? Ecco tutte le nomination di Reddit

La comunità di Reddit è molto ampia e variegata, con un subforum dedicato praticamente a ogni cosa in ogni sua declinazione e con decine di migliaia di utenti partecipanti, se non addirittura milioni in certi casi. Si può dire che il subreddit r/anime sia uno dei più popolari e visitati, e per questo hanno indetto il loro premio annuale.

Inizia quindi il periodo per decidere le nomination, con due categorie separate, una per gli anime trasmessi in TV episodicamente e un'altra per quelli proiettati al cinema. I candidati a miglior anime del 2022 secondo gli utenti di Reddit r/anime sono:

Chainsaw Man ;

; Cyberpunk: Edgerunners;

Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic;

Spy x Family ;

; Do It Yourself!!;

Encouragement of Climb: Next Summit;

Lycoris Recoil;

Ranking of Kings;

Bocchi the Rock!;

Akebi's Sailor Uniform.

Dieci titoli, con alcuni di questi che hanno fatto parlare tantissimo di sé nel corso dell'anno, in particolare nell'ultimo trimestre. Lo stesso discorso viene applicato ai film animati, che partecipano in una categoria a parte. I film, che sono stati selezionati soltanto se l'edizione home video è stata pubblicata nel 2022 e non tanto se il loro approdo al cinema è avvenuta in quest'anno, sono i seguenti:

Laid-Back Camp The Movie;

Revue Starlight The Movie;

Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night ;

; The Quintessential Quintuplets the Movie;

Dozens of Norths;

Girls und Panzer das Finale part 3;

Inu-Oh;

The Girl from the Other Side.

Otto candidati al titolo di film animato migliore del 2022 che vede ovviamente assenti ONE PIECE Film: RED, Dragon Ball Super: Super Hero e non solo, proprio in virtù della regola dell'uscita dell'home video spiegata prima.

