Quali sono gli anime dal finale più strappalacrime? Ecco la top 10 stilata dai fan

Ci sono alcuni titoli che, inevitabilmente, restano impressi nella nostra memoria non per forza per via di una storia emozionante ma anche solo per un finale potente emotivamente parlando, basti pensare alla commovente conclusione di Cowboy Bebop. Ma quali sono gli anime, secondo i fan, con l'episodio finale più strappalacrime?

Dopo aver rintracciato la classifica dei migliori anime del 2020 secondo i fan è giunto il momento di dare un'occhiata a quali sono quei titoli dal finale estremamente commovente. Prima di rimandarvi alla top in questione, vi ricordiamo che tra le nostre pagine è disponibile una vecchia top di anime strappalacrime. Senza indugiare oltre, dunque, medaglia d'oro per WorldEnd: What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us?, serie di 12 episodi disponibile sottotitolata anche in italiano su Crunchyroll. Il resto della top qui segue:

WorldEnd: What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us?; Rumbling Hearts; AIR; Puella Magi Madoka Magica; Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai; A Dog of Flanders; Kanon; Ef - A Tale of Melodies; Assassination Classroom; Anohana;

E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica, vi trovate d'accordo con la selezione dei fan in Giappone? Diteci la vostra personale top 10 dei finali più emozionanti nell'apposito riquadro riservato ai commenti in fondo alla pagina.