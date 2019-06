L'anime di Fire Force si mostra in un nuovo trailer dal grande impatto visivo

L'adattamento animato di Fire Force si mostrerà agli appassionati nel mese di luglio, e lo studio d'animazione ha da poco rivelato il numero di puntate di cui sarà composto l'anime. Il progetto è in mano a David Productions, lo stesso studio che si occupa della gestazione di Jojo, e il nuovo trailer appena rilasciato promette davvero bene.

La produzione ha appena reso pubblico un nuovo filmato sui social di Fire Force, in cui si apprezza la realizzazione tecnica del nuovo anime, che appare davvero certosina. Il character design sembra essere molto attinente a quello Atsushi Okubo (precedentemente al lavoro su Soul Eater) e le sequenze d'animazione appaiono messe in scena magistralmente. Spesso, infatti, in un adattamento si deve sacrificare sempre qualcosa per questioni di budget e tempistica, ma in questo caso ci ritroviamo di fronte ad una piacevole eccezione.

Certo, ancora non è possibile emettere giudizi definitivi a riguardo, ma dai trailer usciti finora pare proprio che David Productions abbia programmato una schedule ottimale per confezionare un prodotto di assoluta qualità. La stagione estiva è ormai arrivata, e sarà infiammata ancor di più da Fire Force, l'anime che vede protagonista Shinra Kusakabe, un ragazzo in grado di controllare il fuoco che dovrà vedersela con i demoni che infestano la sua città creando incendi e disastri a tutto spiano.

Vi ricordiamo che il manga di Fire Force è pubblicato in Italia da Panini Comics, mentre per quanto riguarda l'arrivo dell'adattamento in questione ancora non è stato annunciato nulla, sperando che VVVVID o Crunchyroll lo acquistino per offrirci un prodotto che promette davvero faville, in tutti i sensi.