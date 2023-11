L'anime di Frieren batte ONE PIECE: confermati i dati dello share

Frieren: Oltre la fine del viaggio è senza dubbio un titolo interessante, uno fra i più attesi del pubblico. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai aspettato che avrebbe superato l'anime di One Piece in termini di visualizzazioni.

La recente indagine svolta dai canali televisivi giapponesi mostra il numero di share che ogni titolo anime ha ricevuto negli scorsi giorni. Di seguito, trovate una classifica di tutti gli anime che hanno ricevuto un maggiore share nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, rispettivamente 27, 28 e 29 ottobre, assieme al canale televisivo che ha mandato in onda questi titoli:

Sazae-san, Fuji TV, 29 ottobre (domenica), 8.2 Detective Conan, NTV, 28 ottobre (sabato), 6.7 Chibi Maruko-chan, Fuji TV, 29 ottobre (domenica), 5.9 Frieren: Oltre la fine del viaggio, NTV, 27 ottobre (venerdì), 4.4 Firefighter Daigo: Rescuer in Orange, NTV, 28 ottobre (sabato), 4.2 One Piece, Fuji TV, 29 ottobre (domenica), 3.6 Doraemon, TVAsahi, 28 ottobre (sabato) 17:00 30 minuti. 3.5 Soaring Sky! Pretty Cure, TVAsah, 29 ottobre (domenica), 3.1 Crayon Shin-chan, TVAsahi, 28 ottobre (sabato), 2.7 Spy×Family stagione 2, TV Tokio, 28 ottobre (sabato), 2.6

La maggior parte di questi titoli sono pensati per un pubblico di bambini; per questo motivo, il solo essere presenti in questa classifica dimostra l'influenza di quegli anime fra gli spettatori giapponesi. Ottimi numeri per Frieren, che supera di gran lunga il "rivale di tutti gli anime" One Piece, che solitamente detiene sempre i primi posti.

Visto il suo successo, Frieren è stato doppiato anche in italiano e i primi episodi sono già disponibili su Crunchyroll. Pochi giorni fa è stato pubblicato il trailer del noto episodio di Frieren.