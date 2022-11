L'anime di Frieren ha una finestra d'uscita: arriva anche un disegno per celebrarlo

Tante candidature in Giappone e nel resto del mondo, tanti premi vinti anche importanti e molto altro ancora: la popolarità di Frieren: Dopo la fine del viaggio, conosciuto in patria con il nome Sousou no Frieren (Frieren dei funerali), è sempre in crescita, eppure non è all'apice. La storia fantasy lo raggiungerà sicuramente con l'anime.

Dopo tante voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, a inizio settembre 2022 è stato ufficializzato l'anime di Frieren, con un progetto che porterà sui piccoli schermi la maga elfica. Finora non erano state date grandi informazioni e ancora adesso si attendono i dettagli più succosi. Per il momento, è stato rivelato che Frieren arriverà nel 2023. C'è quindi una finestra d'uscita, ovvero tutto il prossimo anno solare, ma è logico pensare che l'anime arriverà soltanto durante la seconda metà dell'anno.

Intanto però si festeggia. Il pubblico ha finalmente una data orientativa e l'autore non poteva esimersi dal celebrare Frieren con un'illustrazione speciale. Il disegnatore Abe Tsukasa ha realizzato questa immagine con Frieren, Fern e Stark che osservano l'eroe Himmel nella sua gioventù tramite uno schermo magico. L'illustrazione in questione è disponibile nel post in basso.

Siete contenti per l'arrivo dell'anime di Frieren: Dopo la fine del viaggio?