l'Anime Frontier è la nuova convention dedicata ai fan di anime e manga

Nel corso della giornata odierna è stata ufficialmente annunciata al mondo la cosiddetta Anime Frontier, una nuova convention dedicata ai fan di anime, manga e di tutta la cultura pop giapponese che si terrà al Fort Worth Convention Center del Texas nel maggio 2020.

Secondo quanto pubblicato, l'evento sarà organizzato da LeftField Media, i creatori di Anime NYC, e permetterà d'entrare in contatto con importanti nomi del settore quali Aniplex of America Inc., Animate, Crunchyroll, GKIDS, HIDIVE, Kodansha Comics, Sentai Filmworks, SUNRISE, Vertical Inc. e VIZ Media, il tutto al fine ultimo di poter offrire a tutti i partecipanti un evento ricco di sorprese.

Anime Frontier accoglierà inoltre anche molti ospiti, inclusi i doppiatori Arryn Zech (Blake Belladonna in RWBY), Barbara Dunkelman (Yang Xiao Long in RWBY), Kara Eberle (Weiss Schnee in RWBY), Max Mittelman (Saitama in One-Punch Man), Ray Chase (Noctis Lucis Caelum in Final Fantasy XV), Robbie Daymond (Tuxedo Mask in Sailor Moon Crystal) e Samantha Ireland (Nora Valkyrie in RWBY).

Nonostante siano ancora molti i dettagli che dovranno essere svelati in relazione all'evento, tutti coloro che potrebbero voler partecipare possono immaginare già da ora la presenza di mostre, autografi e concerti a tema. Anime Frontier si svolgerà presso il Fort Worth Convention Center dall'8 al 10 maggio 2020 e, per un periodo limitato, i pass per il fine settimana saranno disponibili al prezzo speciale di $45.