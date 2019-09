L'anime Fruits Basket vedrà il sopraggiungere di una seconda stagione

Come probabilmente saprete, recentemente era stato annunciato che alcune non meglio specificate informazioni relative a Fruits Basket, anime tratto dall'opera di Natsuki Takaya e remake del classico uscito nel lontano 2001, sarebbero state rilasciate dopo l'uscita del 25° episodio della serie.

Ebbene, proprio nel corso di queste ultime ore è stato trasmesso il fantomatico episodio 25 dell'opera, puntata conclusiva della prima stagione che nelle battute finale ha messo in mostra il vero e proprio annuncio di una seconda stagione dedicata alla serie animata, una notizia che ha saputo fare la felicità di numerosissimi fan sparsi in tutto il mondo, anche se per il momento non si hanno informazioni dettagliate a riguardo.

Nel caso in cui doveste conoscerlo, Fruit Basket racconta la storia di Tohru Honda, una giovane studente che per problemi familiari si ritrova costretta a vivere in una tenda nel mezzo di un bosco. Dopo aver "perso" la sua abitazione, la ragazza accetta l'offerta del suo compagno di classe Yuki Soma finendo con l'andare a vivere con lui e alcuni suoi parenti. La famiglia Soma però nasconde un divertente (quanto esasperante) segreto: se un membro viene abbracciato da una persona del sesso opposto infatti, ognuno di loro si trasforma in uno dei dodici animali dello zodiaco cinese.

La regia del remake è stata affidata a Yoshihide Ibata, il tutto in collaborazione con TMS Entertainment. Masaru Shindo ha invece lavorato al comparto animato dell'anime mentre un ruolo di supervisione è stato affidato all'ideatrice dell'opera, Natsuki Takaya. La produzione ha saputo ottenere dei buoni risultati in termini di ascolti, nonostante vi siano state diverse critiche ricevute dai fan dell'originale. Come specificato sul sito ufficiale, l'opera è attualmente disponibile su FunimationNOW e Crunchyroll. Proprio in questi ultimi giorni è stato inoltre svelato il character design di un nuovo personaggio.

Il manga, suddiviso in 136 capitoli, è stato originariamente pubblicato sulla rivista Hana to Yume dal luglio 1998 al novembre 2006 per poi venire serializzato in 23 tankōbon per conto della Hakusensha, pubblicati tra il 19 gennaio 1999 e il 19 marzo 2007. Tra settembre 2015 e marzo 2019 è stato pubblicato un seguito, con personaggi diversi, dal titolo Fruits Basket another. Nel 2001, l'opera ha vinto il premio Kodansha nella categoria shōjo e nel 2007, l'American Anime Awards come miglior manga. L'opera ha venduto oltre 18 milioni di copie solo in Giappone. In Italia è stato pubblicato da Dynit dal 1º luglio 2002 al 20 febbraio 2008. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile anche la recensione dedicata all'opera.