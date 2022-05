Gli anime Funimation invadono Crunchyroll: in arrivo Wonder Egg Priority e altri

La fusione tra Crunchyroll e Funimation comincia a dare i suoi frutti anche per il pubblico italiano. Sul catalogo streaming della compagnia di proprietà Sony, stanno per arrivare numerose serie anime in precedenza impossibili da recuperare legalmente.

Dall'unione tra Funimation e Crunchyroll è nato il più grande servizio streaming di anime. Finalmente, anche in Italia vediamo i risultati dell'unica, grande piattaforma nata sotto il segno di Sony. Sui propri social media, Crunchyroll Italia ha rivelato che all'offerta si aggiungerà un'ondata di titoli, in precedenza esclusive streaming di Funimation, in grado di soddisfare tutti i gusti del pubblico.

Le serie in arrivo sono ben nove. Già dalla giornata odierna, su Crunchyroll debuttano due anime molto apprezzati come Horimiya e SK8 the Infinity. Dalla prossima settimana, invece, arriveranno Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, Uzaki-chan Wants to Hang Out! e Hortensia SAGA. Questi, faranno compagnia alla prossima uscita dell'anime di Chainsaw Man, il cui debutto farà letteralmente esplodere la piattaforma.

Di prossima uscita, infine, ci sono Wonder Egg Priority, Adachi and Shimamura, Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Stagione 1 e Scarlet Nexus. Con Crunchyroll, lo streaming anime si sta spingendo su un nuovo livello. Quali tra queste serie seguirete e quali invece ritenete possano ricevere il doppiaggio italiano da Crunchyroll?