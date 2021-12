ANiME GENERATION, il canale Yamato Video dedicato all'animazione arriva su Prime Video

Nel corso delle settimane, Yamato Video ha fornito alla community alcuni indizi sul suo più grande progetto, quest'oggi presentato ufficialmente. Il distributore italiano, leader nel campo dell'animazione giapponese, ha inaugurato ANiME GENERATION, un canale tematico che fa il suo debutto su Amazon Prime Video.

Con un comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri social network, Yamato Video presenta ANiME GENERATION, il primo canale tematico interamente dedicato all'animazione giapponese. In un mix avvincente di novità e grandi classici, che potranno appagare tutte le generazioni di appassionati, il canale debutta ufficialmente il 20 dicembre 2021 su Prime Video, nella sezione Channels.

Secondo i vertici di Yamato Video, il lancio di ANiME GENERATION sulla piattaforma streaming di Amazon è un grande passo in avanti per la diffusione dell'industria animata giapponese nel nostro Paese. Gli anime hanno sempre trovato terreno fertile in Italia, sin dal loro approdo sulle TV nazionali nella metà degli anni Settanta, e questo canale tematico permetterà il loro exploit sui servizi di streaming video.

ANiME GENERATIONS è un contenitore nel quale il pubblico troverà le saghe più amate. Nella sua offerta, infatti, sono inclusi i mitici giganti d'acciaio Mazinga e Daltanious, gli sportivi Rocky Joe e Mimì, oppure i grandi classici Lady Oscar, Ken il Guerriero e Lupin III. Ma non solo, ci saranno poi anime come Yu Yu Hakusho, I Cavalieri dello Zodiaco, e i recenti Fire Force e Assassination Classroom.

ANiME GENERATION è disponibile su Amazon Prime Video Channels, previa sottoscrizione a pagamento al prezzo lancio di 4,99 euro al mese. E voi, siete interessati a questo canale tematico? Nel frattempo, vi lasciamo ad altri due anime che potrete trovare al suo interno, Devilman - Il Capitolo dell'Arpia Sirén e MIX: Meisei Story.