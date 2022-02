L'esercito statunitense apre i reclutamenti con il poster di una Anime Girl

Nelle ultime ore, l'intera popolazione mondiale è sul ciglio di uno dei peggiori disastri politici dell'ultimo cinquantennio. Nel peggiore degli scenari, quel che sta accendo sul territorio ucraino porterà alla Terza Guerra Mondiale, e alcuni Paesi hanno già aperto i reclutamenti nei propri eserciti. Fa scalpore quello Statunitense.

L'industria animata giapponese è uno dei mezzi d'intrattenimento più popolari di questo periodo, e mentre si pensa a come migliorare il futuro degli anime, sembra che i marines statunitensi intendano sfruttare la crescita di questo settore per invogliare i giovani a reclutarsi.

Come vediamo nel post allegato in calce all'articolo, divenuto immediatamente virale in rete, nei pressi di uno stand ufficiale di reclutamento degli U.S. Marines è presente un poster che ha acceso il dibattito.

L'immagine è stata creata sulla base del poster di reclutamento dei marines risalente alla Prima Guerra Mondiale, che mostra un soldato armato di fucile di pattuglia al molo. Al posto del citato, è presente una ragazza disegnata in stile anime. Questo personaggio femminile, si rifà al character design di Violet Evergarden. Mentre Tumblr vieta la parola Anime Girl, gli U.S. Marines sfruttano questa figura.

Se sul web si è accesa la "polemica", i marines sembrano aver accolto positivamente questa rielaborazione in stile anime. Stando alle parole di un soldato, il nuovo poster di reclutamento riflette l'originale, includendo un qualcosa di giapponese che i marines adorano.