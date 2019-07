L'anime Granbelm verrà reso interamente disponibile su Crunchyroll

Nel corso di queste ultime ore è stato annunciato con un trailer sottotitolato in inglese che Granbelm, serie anime a cui sta attualmente lavorando lo stesso team che ha contribuito alla creazione Re:ZERO - Starting Life in Another World, verrà reso disponibile su Crunchyroll a partire da domani.

La serie si svolgerà in un mondo dove la magia - un tempo comunemente conosciuta e utilizzata - è oramai venuta meno scomparendo del tutto. La storia si concentra su un normale studente di scuola superiore, Mangetsu Kohinata, che in una notte di luna piena si è ritrovato innanzi a un'enigmatica ragazza, tale Shingetsu Ernesta Fukami, la quale è arrivata dalla Germania fino al Giappone.

Masaharu Watanabe (Re:ZERO -Starting Life in Another World-, Re:ZERO -Starting Life in Another World- Memory Snow, Wakaba Girl) sta lavorando come director in collaborazione con Nexus (Wakaba Girl, Chivalry of a Failed Knight). Jukki Hanada (Sound! Euphonium, Love Live! School idol project, Love Live! Sunshine!!) si sta invece occupando della sceneggiatura mentre Shinichirou Otsuka (Re:ZERO -Starting Life in Another World- light novel illustrator) è nel pieno dei lavori per il character design. Eir Aoi ha lavorato all'opening theme dell'opera, Tsuki o Ou Mayonaka (Following the Moon in the Middle of the Night), mentre Uru ha realizzato l'ending theme, Negai (Wish).