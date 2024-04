L'anime più guardato del 2023? Questa è la classifica di Netflix

Di recente, Netflix ha diffuso una classifica dei prodotti anime più guardati sulla piattaforma, tenendo conto della totalità delle serie disponibili e senza avere come punto di riferimento un paese specifico. Chi avrà attirato maggiormente l'attenzione degli spettatori? Scopriamolo!

Innanzitutto, fuori dalla Top 10, a sorpresa, troviamo sia la prima stagione di Spy x Family, forse già recuperata dai fan su Crunchyroll, sia il film di Black Clover: Sword of the Wizard King, che non ha fatto sufficientemente breccia nel cuore della community anche per mancanza della serie originale sulla piattaforma.

Nelle zone più calde della classifica, invece, è da segnalare la presenza di entrambe le stagioni di Record of Ragnarok con dati impressionanti. La prima stagione, piazzatasi al decimo posto, conta oltre 35 milioni di ore di riproduzione mentre la seconda sfonda il tetto dei 78 milioni ed è terza in graduatoria, a testimonianza di un'enorme crescita di interesse nei confronti dell'opera. Per chi fosse curioso, su Everyeye c'è anche una recensione di Record of Ragnarok, quindi dategli un'occhiata!

Proseguendo con la Top 10, fa piacere vedere Vinland Saga, uno dei grandi esclusi ai Crunchyroll Awards 2024. Con due stagioni all'attivo e oltre 100 milioni di ore totali di riproduzione, la serie sui vichinghi occupa la sesta e la quinta posizione.

Il colpo di scena arriva in seconda posizione con le 80 milioni di ore visualizzate della prima stagione di Hajime no Ippo, uno spokon sul pugilato che, a quanto pare, ha fatto innamorare la fanbase con una storia struggente e dei combattimenti sensazionali.

In testa, chiaramente, non poteva non esserci la prima fenomenale stagione di Demon Slayer che ha raggiunto la bellezza di 95.8 milioni di ore di riproduzione. Ufotable, signori, non sbaglia un colpo.

