L'anime Haikyu! si è mostrato in alcune nuove immagini

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter ufficiale di Haikyu!, manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate, ha pubblicato in un tweet alcune nuove immagini dell'opera - visibili a fondo news in cui è possibile osservare il nuovo aspetto dei personaggi di Shoyo Hinata e Toki Kageyama.

Haikyu! è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. La serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire da febbraio 2012. Il manga ha inizialmente debuttato come opera one-shot sulla rivista Jump NEXT!, sempre edita da Shūeisha, per poi essere successivamente serializzata in quanto serie a tutto tondo. Successivamente, i capitoli sono stati raccolti in volumi, e attualmente ne sono stati pubblicati ventuno in Giappone.

L'edizione italiana è stata invece pubblicata da Star Comics dal 27 novembre 2014. Una serie anime di 25 episodi prodotta da Production I.G è andata in onda da aprile a settembre 2014 mentre una seconda stagione, sempre di 25 episodi, è andata in onda dal 3 ottobre 2015. A partire dal 6 ottobre fino al 10 dicembre 2016 è stata trasmessa la terza stagione, composta da 10 episodi, mentre per il 22 settembre 2019 è prevista una quarta stagione. L'anime è stato successivamente acquistato dalla Yamato Video, che ha iniziato a mandarlo in onda dal 1º ottobre 2018 su Man-ga.